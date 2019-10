BMW vor Haustüre in Maria Ellend gestohlen

Über Nacht wurde einem 35-Jährigen in Maria Ellend (Bezirk Bruck) der Wagen gestohlen. Der Mann konnte nur noch Anzeige erstatten.

Gestern noch BMW-Fahrer, heute gezwungenermaßen Bahnfahrer: Ein 35-Jähriger stellte seinen 3er BMW ordnungsgemäß in Maria Ellend (Bezirk Bruck an der Leitha) ab, wollte am nächsten Morgen wieder einsteigen - doch der Wagen war verschwunden.Der geschockte Besitzer konnte nur noch Anzeige bei der Polizei machen, die Ermittlungen der Exekutivbeamten laufen. "Die Chancen, das Auto wiederzubekommen sind in solchen Fällen leider gering. Der gestohlene Pkw ist sicherlich längst im Ausland und bereits zerlegt", so ein Ermittler.