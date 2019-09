BMW X5 über Nacht aus der Werkstatt gestohlen

In Sollenau (Bez. Wr. Neustadt-Land) verschwand von Dienstag auf Mittwoch ein Auto, Besitzer Yüce Özcan bittet um Hinweise.

Als Yüce Özcan am Mittwochmorgen zu seiner Werkstatt in Sollenau kam, traute er zunächst seinen Augen kaum. Sein Auto, ein BMW X5, war einfach weg – über Nacht gestohlen worden. "Zunächst habe ich geglaubt, dass ich vielleicht nicht abgesperrt habe, aber Spuren vor Ort weisen daraufhin, dass die Autotüre gewaltsam geöffnet wurde", berichtet Özcan gegenüber "Heute".



Der Diebstahl muss zwischen 18 Uhr am Dienstag und 9 Uhr am Mittwoch passiert sein. Es war das erste Mal, dass in seiner Werkstatt "Autotechnik Yüce" in der Industriestraße-Nord etwas gestohlen wurde, so Özcan. Dass es dann gleich das rund 14.000 Euro teure Auto trifft, schmerzt freilich gewaltig.



Özcan erstattete Anzeige bei der Polizei, hofft nun auch über "Heute" auf Hinweise oder gar Zeugen des Diebstahls. Sollten Sie etwas gesehen haben, bitte direkt bei der PI Sollenau melden.