BMW X5 von gesichertem Parkplatz gestohlen

Frust bei einem PKW-Besitzer in Mistelbach: Unbekannte Täter montierten den Schranken des Parkplatzes ab und stahlen den teueren BMW.

Eigentlich sollte man meinen, dass ein Wagen auf einem beschranktem Parkplatz oder in einer Tiefgarage in Sicherheit wäre: Doch in Mistelbach beseitigten unbekannte Kriminelle einfach die Barriere und stahlen einen BMW X5.Als der Besitzer zu seinem Stellplatz zurückkehrte, war der X5 verschwunden. Der verärgerte Fahrzeugbesitzer konnte nur noch Anzeige bei der Polizei erstatten, die Ermittlungen der Exekutive laufen.