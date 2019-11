BMW X7 Erlkönig in Plus City in Linz entdeckt

Im Linzer Einkaufszentrum entdecke eine Leser einen BMW-Erlkönig in der Parkgarage. Typisch für diese Art von Autos ist das "MIA"-Kennzeichen.

Erlkönige immer wieder in Österreich

Am Donnerstagnachmittag gegen 18.30 Uhr entdeckte ein ""-Leserreporter einen BMW X7-Erlkönig in der Parkgarage des Linzer Einkaufszentrums Plus City.Das mit Tarnfolie überzogene Auto war auch diesmal mit dem für BMW typischen Kennzeichen "MIA" ausgestattet, dessen Herkunft auf München in Deutschland zurückzuführen ist.Immer wieder werden die österreichischen Straßen von Autoherstellern als Teststrecke verwendet. Besonders Fahrzeuge des deutschen Herstellers BMW kreuzen oft in unseren heimischen Bundesländern auf.