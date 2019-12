Body Count zerlegen am 27. Juni 2020 die Arena

Die legendäre Band rund um den noch legendäreren Rapper Ice T gastieren kommenden Sommer in der Arena.

Mit ihrem Debütalbum wirbelte die Band aus Los Angeles viel Staub auf. Einerseits musikalischen, weil man Metal- und Hardcore-Elemente mit HipHop zusammenführte und dadurch eine damals noch neuartige, explosive Mischung entstand. Andererseits sorgte man mit politischen Inhalten und speziell mit dem Song "Cop Killer" für großes mediales Aufsehen.Body Count genießen schon lange Kultcharakter und am 27. Juni heißt es in der Arena Wien endlich wieder "Body Count in the house". Ice T und Ernie C, die beiden Gründungsmitglieder, kommen mit dem im Frühjahr erscheinenden Album "Carnivore" im Gepäck nach Europa.Tickets für das Konzert gibt es ab dam 17. Dezember 2019 um 10 Uhr