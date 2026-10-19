Startseite Unterhaltung Stars
Marianne von Gierke zählte zu den chilenischen Spitzenathletinnen.
Marianne von Gierke zählte zu den chilenischen Spitzenathletinnen.
Instagram
Marianne von Gierke

Bodybuilderin (40) stirbt zwei Wochen nach Wettkampf

Marianne von Gierke starb nur zwei Wochen nach ihrer Teilnahme an einem Wettbewerb. Sie hinterlässt einen elfjährigen Sohn.
Von Heute Entertainment
19.10.2026, 10:31
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Tragische Nachrichten erschüttern die Fitness-Szene: Die chilenische Bodybuilderin Marianne von Gierke ist im Alter von 40 Jahren verstorben. Der Tod kam nur zwei Wochen, nachdem sie ihren durchtrainierten Körper bei einem Wettbewerb im Bereich "Women's Physique" (Frauen-Bodybuilding) präsentiert hatte.

Die Athletin hatte es bis auf die Bühne des renommierten Mr. Olympia geschafft. "Wir werden sie für ihr Engagement, ihre Disziplin und dafür in Erinnerung behalten, dass sie ihr Talent bis auf die Bühne des Mr. Olympia gebracht hat", schrieb ein Sprecher des "Felipe Fierro Classic" auf Instagram.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Nach Angaben von TAG24, unter Berufung auf das Portal News.com, hatte die Sportlerin erst vor rund zwei Jahren an ihrem ersten Bodybuilder-Turnier teilgenommen. In kurzer Zeit machte sie sich einen Namen und hinterließ in ihrer Kategorie ein Vermächtnis.

Auch interessant

Mama von Atletico-Star stirbt vor Champions-League-Hit
"Wir danken dir, Harry" – Beliebter Busfahrer ist tot
Tausende nehmen Abschied vom jüngsten König

Sie hinterlässt einen Sohn

Die verstorbene Bodybuilderin hinterlässt ihren Lebensgefährten und ihren elfjährigen Sohn. Ein Sprecher des Turniers sprach den Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus.

Die genaue Todesursache der erfolgreichen Athletin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Ihre Karriere und all das, was sie erreicht hat, werden in der Erinnerung der Sportgemeinschaft weiterleben.

red, 19.10.2026, 10:31
Mehr zum Thema
Bodybuilding Fitness Todesfall Nachruf
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote