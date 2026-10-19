i Marianne von Gierke zählte zu den chilenischen Spitzenathletinnen. Instagram Marianne von Gierke Bodybuilderin (40) stirbt zwei Wochen nach Wettkampf Marianne von Gierke starb nur zwei Wochen nach ihrer Teilnahme an einem Wettbewerb. Sie hinterlässt einen elfjährigen Sohn. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragische Nachrichten erschüttern die Fitness-Szene: Die chilenische Bodybuilderin Marianne von Gierke ist im Alter von 40 Jahren verstorben. Der Tod kam nur zwei Wochen, nachdem sie ihren durchtrainierten Körper bei einem Wettbewerb im Bereich "Women's Physique" (Frauen-Bodybuilding) präsentiert hatte.

Die Athletin hatte es bis auf die Bühne des renommierten Mr. Olympia geschafft. "Wir werden sie für ihr Engagement, ihre Disziplin und dafür in Erinnerung behalten, dass sie ihr Talent bis auf die Bühne des Mr. Olympia gebracht hat", schrieb ein Sprecher des "Felipe Fierro Classic" auf Instagram.

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Nach Angaben von TAG24, unter Berufung auf das Portal News.com, hatte die Sportlerin erst vor rund zwei Jahren an ihrem ersten Bodybuilder-Turnier teilgenommen. In kurzer Zeit machte sie sich einen Namen und hinterließ in ihrer Kategorie ein Vermächtnis.

Sie hinterlässt einen Sohn

Die verstorbene Bodybuilderin hinterlässt ihren Lebensgefährten und ihren elfjährigen Sohn. Ein Sprecher des Turniers sprach den Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus.

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Die genaue Todesursache der erfolgreichen Athletin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Ihre Karriere und all das, was sie erreicht hat, werden in der Erinnerung der Sportgemeinschaft weiterleben.