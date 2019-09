Boeing zahlt 130.000 € für Opfer von 737-Max-Crash

Flugzeug-Hersteller Boeing zahlt den Angehörigen der 346 Menschen, die bei Abstürzen gestorben sind, eine Entschädigung. Auch Iceland Air erhält Geld.

100 Millionen US-Dollar (90 Mio. Euro) hält Boeing für die Opfer von Abstürzen bereit. Die Hälfte davon soll nun ausgezahlt werden.Im Oktober 2018 verunglückte eine Boeing vom Typ 737-Max der Lion Air vor der indonesischen Insel Java, im März dieses Jahres war eine baugleiche Maschine der Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt – insgesamt starben 346 Menschen. Schuld soll die fehlerhafte Software der Flugzeuge gewesen sein.Pro Opfer will Boeing 144.500 Dollar (130.000 Euro) zahlen. Dafür müssen die Angehörigen aber auf Klagen gegen den Hersteller verzichten; zahlreiche von ihnen sind bereits vor Gericht gezogen.Weiters kündigte Boeing an, die von den Abstürzen betroffenen Gemeinden finanziell unterstützen zu wollen: Programme zu Bildung und Entwicklung sollen dort auf die Beine gestellt werden.Seit dem Absturz im März sprachen internationale Flugbehörden ein Startverbot für alle Boeings vom Typ 737-Max aus, bis die Sicherheitsmängel behoben sind – insgesamt mehr als 380 Flugzeuge. Doch offenbar kommt der Hersteller damit nicht voran, eine Lösung scheint nicht in Sicht.Dies hatte nicht nur ein kurzfristiges Reisechaos zur Folge sondern auch finanzielle Einbussen für Fluglinien, die ihre 737-Max nicht nutzen können. Hunderte bereits bestellte Flugzeuge können nicht ausgeliefert werden, zahlreiche Airlines stornierten ihre Bestellungen.Daher stellte Boeing bereits 5,6 Milliarden Dollar (5,1 Milliarden Euro) an Entschädigungsgeldern für Kunden zurück. Die isländische Iceland Air ist nun die erste Fluglinie, die aus diesem Fonds Geld erhält. Wieviel genau, gibt Boeing aber nicht bekannt; Zahlungen an Kunden würden individuell ermittelt werden, heißt es in einer Stellungnahme.Iceland Air hatte die Ausfallkosten für seine sechs gestrandeten 737-Max mit 1,3 Millionen Dollar (1,2 Millionen Euro) pro Tag beziffert.