Vor 4 ' Böllerunfall: 14-Jähriger verlor drei Finger

Symbolfoto Bild: Kein Anbieter/iStock

Schwerer Unfall mit Knallkörpern in Neulengbach: Radfahrer fanden einen schwer verletzten Teenager, der 14-Jährige wurde ins St. Pöltner Spital gebracht.

Ein blutiges Bild bot sich Radfahrern am Donnerstagabend in Neulengbach (Bezirk Sankt Pölten-Land): In einem Feld kauerte ein Jugendlicher mit einer zerfetzten Hand, die Zeugen riefen sofort die Rettung. Der Bursche wurde ins Universitätsklinikum Sankt Pölten gebracht und operiert. Der junge Tscheche verlor drei Finger der rechten Hand, konnte aber bereits entlassen werden.



Wie es genau zu dem Unfall gekommen war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Tatsache ist, dass der Jugendliche mit Böllern hantiert hatte. (Lie)