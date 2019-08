Bomben-Alarm am Strand von Barcelona

Der Sprengsatz im Meer wird kontrolliert zur Detonation gebracht. Die 1,10 Meter lange und 80 Zentimeter dicke TNT-Bombe wurde rund 25 Metern vom Strand entfernt gefunden. Die Badezone musste evakuiert werden.

Die 70 Kilogramm schwere TNT-Bombe ist laut der spanischen Polizei "Guardia Civil" hoch explosiv und wird von Tauchern nun in eine Tiefe von 45 Metern im Meer gebracht. Dort soll sie dann kontrolliert gesprengt.Die Vorbereitungen für die Sprengung sind getroffen, der Strand wurde inzwischen evakuiert.Marinetaucher der spanischen Armee aus Murcia trafen in der Nacht gegen 01:20 Uhr in Barcelona ein. Seit der Früh berieten Spezialisten, wie der Sprengsatz entschärft werden kann.