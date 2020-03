Bombendrohung am Bahnhof St. Pölten

Bombendrohung am Dienstagnachmittag in der Landeshauptstadt: Das Areal um den Bahnhof wurde von der Polizei abgeriegelt, der Zugverkehr eingestellt.

Eine 58-jährige Reisende kam am heutogen Dienstag gegen 13.35 Uhr auf die Polizeiinspektion St. Pölten Bahnhof und teilte mit, dass gerade ein Mann an ihr vorbeigegangen sei und gesagt habe, dass er der Bombenleger sei.Wo und ob er diese auf dem Bahnhof platziert habe, habe er nicht gesagt. Aufgrund der Anzeige wurde der Bahnhof umgehend gesperrt und der Zugverkehr in diesem Bereich eingestellt.Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos St. Pölten sind vor Ort und der Bahnhof wird bezüglich der männlichen Person und verdächtiger Gegenstände durchsucht. Fernverkehrszüge werden über die Güterverkehrsroute umgeleitet. Der Nahverkehr endet im vor bzw. nachgelagerten Bahnhof, zwischen diesen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.Die Personsbeschreibung des Mannes: männlich, ca. 35 Jahre, ca. 180 cm groß, rote Haare, bekleidet mit grauer Jogginghose, schwarzer Weste und schwarzer Kappe.