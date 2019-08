Vor 1 h Bombendrohung bei Konzert in Wels

Die Polizei rückte aus und konnte schnell Entwarnung geben. Bild: Kein Anbieter/Matthias Lauber

Großeinsatz der Polizei am Freitagabend in Wels: Während eines Konzertes kam es zu einer Bombendrohung, die Besucher wurden in Sicherheit gebracht.