"Bombshell": Gewinne Kino-Tickets für den Oscarfilm!

Anlässlich des Filmstarts von "Bombshell" verlost "Heute" Kino-Tickets für den Film mit Nicole Kidman, Charlize Theron und Margot Robbie.

Mit "Bombshell" bringt Regisseur Jay Roach ("All the Way") die MeToo-Debatte auf die Leinwand. Neben den Oscar-Preisträgerinnen Nicole Kidman und Charlize Theron spielen Margot Robbie ("Birds of Prey") und John Lithgow ("The Crown") die Hauptrollen in dem Drama, das auf wahren Ereignissen beruht."Bombshell - Das Ende des Schweigens" erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe von Frauen, die sich Gerechtigkeit verschaffen will, indem sie die Wahrheit über Roger Ailes, den ehemaligen CEO des konservativen Fernsehsenders Fox News offenlegt.