Neue Single schürt Angst vor neuem Bon-Jovi-Album

Mit "Limitless" ist die zweite Single von Bon Jovis neuem Album "Bon Jovi 2020" da. Wir haben das Cover, die Tracklist und natürlich die neue Single.

Album-Cover: Bon Jovi 2020 erscheint am 15.5.2020

Im Juli 2019 ging die Post ab als Jon Bon Jovi und seine Männer zum ersten Mal seit sechs Jahren in Wien vorbeischauten. Unser Musikredakteur attestierte Jon schon damals: " Er hat das Singen nicht ganz verlernt, aber es fehlt ihm an Kraft, Volumen und vor allem Sicherheit. Und das schon seit einiger Zeit. Am Samstag koppelten Bon Jovi die zweite Single nach "Unbroken" aus ihrem neuen Studioalbum "Bon Jovi 2020" aus. Die Single heißt "Limitless", das Album soll am 15. Mai erscheinen."Es umfasst Themen wie das Leben, Liebe und Verlust", verrät Frontmann Jon Bon Jovi in einem Statement. Unter anderem befasse sich die Platte mit "gegenwärtigen Themen wie Waffenkontrolle, Probleme von Veteranen, Politik, der Bedeutung von Familie und vieles mehr".Irgendwie fad? Das könnte man auch über die Single "Limitless" und das dazugehörige Video sagen.1. Beautiful Drug2. Unbroken3. Limitless4. Luv Can5. Brothers in Arms6. Story of Love7. Lower the Flag8. Let It Rain9. Shine10. Blood in the Water