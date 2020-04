'Sehe nur schwarz': Bonnie leidet an Aphantasie

Das deutsche Model Bonnie Strange verriet ihren Fans auf Instagram, dass sie kein bildliches Vorstellungsvermögen hat.

"Ich sehe nur schwarz"

Jahrelang wunderte sich Bonnie Strange, warum sie kein klares Bild vor Augen hat, wenn sie an ihren letzten Strandurlaub zurückdenkt. Auch das Lesen machte ihr nie wirklich Spaß. Seit Kurzem ist klar: Das deutsche Model leidet an Aphantasie.Ein einfacher Test brachte ihr Gewissheit. Die Aufgabe: Sie solle die Augen schließen und sich einen roten Stern vorstellen. "Ich seh keine Farben, ich seh einfach nur immer alles schwarz. Schwarz mit Pünktchen", berichtet sie."Ich wusste nicht, dass die meisten von euch sich tatsächlich Bilder in ihrem Kopf vorstellen können. Ich sehe nur schwarz", schreibt die 33-Jährige auf Instagram weiter. Nicht mal von ihrer Tochter Goldie (1) habe sie ein Bild im Kopf, wenn sie an sie denke.Von dem Phänomen sind nur etwa zwei Prozent der Menschen betroffen. Die meisten finden –wie Bonnie Strange – erst Jahre später heraus, dass sie an Aphantasie leiden. "Ich habe mich gestern ein bisschen eingesperrt in meinem Gehirn gefühlt. Ich war so traurig, weil ich dachte: Krass, alle anderen haben so eine krasse Superpower", so das Model.