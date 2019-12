Bonnie Strange auf Bali attackiert und ausgeraubt

Das deutsche Model Bonnie Strange (33) wurde am Abend vor ihrer geplanten Rückreise überfallen.

Diesen Urlaub wird Influencerin und Model Bonnie Strange nicht so schnell vergessen: Wie die 33-Jährige in ihrer Insta-Story erzählt, seien sie und ihr Begleiter am vorletzten Abend ihrer Reise mit ihrem Motorrad unterwegs gewesen, als ihr ein Unbekannter plötzlich den Weg abschnitt."Er kam dann zu mir, hat mich attackiert und meine Tasche vom Körper gerissen", so Bonnie. Währenddessen soll der Täter sie auch noch angelächelt haben. Zu Schaden gekommen ist sie bei dem Überfall nicht. Ärgerlich ist es trotzdem, denn neben der teuren Chanel-Tasche wurden auch ihr Handy und ihre Kreditkarte gestohlen."Ich bin so traurig, dass das so gekommen ist", sagt Bonnie. "Es geht so schnell. Man muss vorsichtiger sein. Ich bin jetzt voll paranoid!", erzählt sie weiter.