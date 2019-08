Bonnie erntet Shitstorm für "Sonnencreme-Penis"

Das deutsche Model Bonnie Strange teilte auf Instagram ein Bild, indem sie einer Frau mit Sonnencreme einen Penis auf den Rücken malt.

Bonnie Strange hat auf Instagram mal wieder den Zorn ihrer Follower auf sich gezogen. Der Grund: Das deutsche Model hatte ein Foto veröffentlicht, indem sie einer Frau mit Sonnencreme einen Penis auf den Rücken malt. Viele Fans warfen ihr daraufhin Sexismus vor.Auf Instagram wehrt sich nun das Model und erklärt: "Ich habe mich nie für eine Sexistin gehalten und würde mich auch eher als das absolute Gegenteil davon bezeichnen. Aber nun gut, ich male nun mal Penisse auf meine Haut, auf dreckige Auto Fenster, auf beschlagene Spiegel oder sogar in den Sand am Strand. Einfach so - just for fun."Weiter schreibt sie: "Aber das ist, wie mir heute in meiner inbox erklärt wurde 2019 nicht mehr ok. Sowas darf ich nicht machen und auch nicht witzig finden. Denn Sonnencreme Penisse (das wurde mir heute auch in meiner inbox erklärt) seien nichts anderes als Sonnencreme Hakenkreuze und somit wäre ich eigentlich nichts anderes als eine Rassistin und genauso Scheisse wie die AfD. Wow. Ich liebe 2019! Und jetzt bin ich bereit mir dafür die Augen auskratzen zu lassen:"Strange hatte vor diesem Posting bereits Kritik geernet, weil sie auf Instagram ein umstrittenes Foto des Smoothie-Herstellers "True Fruits" geliked hatte. Auch auf diesem Bild ist einer Frau auf dem Rücken mit Sonnencreme ein Penis gemalt worden. Die Bildbeschreibung lautete: "Sommer, wann feierst Du endlich Dein Cumback?" Der Begriff Cumback ist ein Wortspiel mit dem englischen Wort cum, auf deutsch: Sperma, und dem englischen back für Rücken.(lm)