Das Leben von Boris Becker wird verfilmt

Diese Schauspieler sind dabei

Als er mit nur 17 Jahren als erster Deutscher das Finale in Wimbledon für sich gewinnen konnte, wurde Boris Becker über Nacht zum gefeierten Tennis-Star. Jetzt kommt sein Leben ins Fernsehen.RTL arbeitet an einem Biopic mit dem Arbeitstitel "Der Spieler", das von seinen Anfängen bis zu seinem ersten Wimbledon Sieg als 17-Jähriger erzählt. Daneben sollen die Figuren seines Managers Ion iriac und die des Trainers Günther Bosch beleuchtet werden.Als Drehbuchautoren fungieren Richard Kropf ("4 Blocks") und Marcus Schuster (Freier Journalist). Regie führt Hannu Salonen ("SCHULD nach Ferdinand von Schirach"). Auch einige Schauspieler konnten bereits für den Film gewonnen werden, darunter: Samuel Finzi, Anna Schudt und Hans-Jochen Wagner. Wer in die Hauptrolle schlüpft, ist noch nicht bekannt.