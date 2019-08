Kassiererin will Boris Becker kein Bier verkaufen

Ex-Tennis-Star Boris Becker (51) wurde laut eigenen Angaben der Bier-Kauf verweigert. Angeblich sehe er so jung aus.

Ob das wirklich stimmt? Boris Becker schrieb auf Twitter, dass er in New York kein Bier kaufen durfte, weil er keinen Ausweis dabei hatte. In den meisten US-Staaten liegt das Mindestalter beim Alkoholkauf bei 21 Jahren."Leute, ich war gestern im Supermarkt und wollte Bier kaufen. Dann fragte ich mich die Verkäuferin nach dem Ausweis und ich sagte, ihr wie alt ich bin (51 Jahre). Doch sie meinte, ich sehe viel jünger aus. Und weil ich keinen Ausweis dabei hatte, wurde mir der Einkauf dann sogar verweigert."Doch der Ex-Mann von Lilly Becker macht sich nicht draus: "Das nehme ich als Kompliment." Am Ende des Tages durfte es mit dem Feierabend-Bier dann doch noch geklappt haben. Sein Twitter-Posting zeigt ein Foto von einer Franziskaner-Flasche und einem Glas Bier.(lm)