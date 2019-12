Maulkorb: Becker gewinnt gegen Pocher vor Gericht

Jetzt ist Ruhe! Oliver Pocher ätzt ständig gegen Boris Becker. Der klagte. Jetzt sagt es auch der Richter: Pocher muss den Mund halten.

Pocher vs. Becker: Der Grund

Comedian Oliver Pocher macht sein Geld damit, das Maul aufzureißen. Aber irgendwann hört der Spaß auf. Zumindest für Pochers Lieblingsopfer Boris Becker.Was Oliver Pocher über ihn in "Promiment" (Vox) sagte, brachte das Fass zum Überlaufen. Becker verklage den Komiker. Jetzt hat ein Richter des Landesgerichts Hamburg laut " Bild " bestätigt: Pocher muss den Mund halten – per einstweiliger Verfügung.In der Vox-Sendung vom 6. November warf Olli dem Tennisstar "kriminelle Sachen" und "Insolvenzverschleppung" vor. Es ging dabei um Boris' Pleite. Anschauen kann man sich das freilich nicht mehr. Vox hat reagiert und den Beitrag offline genommen.Boris Becker schimpft Olli Pocher übrigens nicht persönlich, sondern lässt das sicherheitshalber seinen Anwalt erledigen. "Mein Mandant interessiert sich normalerweise nicht für die verzweifelte und offensichtlich dringend benötigte Eigenwerbung, die Herr Pocher immer wieder versucht, indem er den Namen Boris Becker in den Schmutz zieht. In diesem Fall hat Herr Pocher allerdings eine rote Linie überschritten", disst Medienanwalt Christian-Oliver Moser in der "Bild".Olli Pocher, der sonst schnell eine Retourkutsche parat hat, hält diesmal wirklich den Mund. Wahrscheinlich fürchtet er sich vor dem Richter.Pocher und Becker haben etwas gemeinsam: Sandy Meyer-Wölden. Das deutsche Model datete erst Becker und heiratete 2010 dann Pocher. Inzwischen ist sie mit beiden nicht mehr zusammen. Doch seit die Beziehung zu Olli begann, disst der den Ex-Tennisstar. Und hört einfach nicht auf. Als Becker sein Hab und Gut versteigerte, um wenigstens einen Teil seiner Schulden bezahlten zu können, ersteigerte Pocher Pokale der Sportlegende. Erst Mitte November holte sich Noch-Ehefrau Lilly Becker die Trophäe zurück . Ob sie vorhat, sie ihrem Ex zu geben, ist nicht bekannt.