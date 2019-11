Lilly ersteigert Becker-Trophäe von Oliver Pocher

Oliver Pocher versteigerte bei einer Charity-Veranstaltung einen Pokal seines Erzfeindes Boris Becker.

Nachdem Boris Becker für insolvent erklärt wurde, musste der Ex-Tennisstar dutzende Erinnerungsstücke aus seiner Karriere im Juli zwangsversteigern. Zwei Pokale gingen damals an seinen Erzfeind Oliver Pocher. Der Comedian hatte über mehr als 10.000 Euro darüber gezahlt.Nun wollte der 41-Jährige eine der beiden Trophäen bei einer Charity-Veranstaltung für 10.000 Euro wieder loswerden. Die stolze Ersteigerin: Beckers Noch-Ehefrau Lilly."Dieser Pokal gehört der Becker Familie", meinte sie bei der Übergabe. Ob die 43-Jährige plant, den Pokal ihrem Ex zurückzugeben, ist nicht bekannt.Und was meint eigentlich Pocher dazu? Auf Instagram teilte er ein gemeinsames Bild von sich und Lily mit dem Pokal. "Was für eine Frau!! Lilly Becker ersteigert für 10.000€ meinen Pokal von Boris Becker für den guten Zweck! (Die Sophie Scholl Schule in Bad Nauheim)", schrieb er dazu.