Schülerin kollabiert – und Johnson scherzt darüber

Bei einem Auftritt von Boris Johnson ist es zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. Eine Polizeischülerin war kollabierte, der britische Premierminister reagierte sofort... allerdings auf seine Art.

Beim Besuch einer Polizeischule hat der britische Premierminister Boris Johnson einen verstörenden Auftritt hingelegt.Während seiner Ansprache brach plötzlich eine der Schülerinnen direkt hinter Johnson zusammen, sie hatte einen Schwächeanfall erlitten.Die junge Frau hatte zuvor mit ihren Kollegen über eine Stunde in Reih und Glied auf Johnson warten müssen, ehe sich der Premierminister blicken hatte lassen. Für die Schülerin war das allerdings zu viel.Johnson drehte sich zwar kurz zu der Kadettin um und fragte, ob es ihr gut gehe. Als die Schülerin dann allerdings wenige Sekunden später kollabierte, kümmerte er sich nicht mehr um sie.Stattdessen setzte er einfach seine Rede fort und machte einen unangebrachten Witz. "Alles in Ordnung, tut mir leid. Ich denke, das ist ein Zeichen für mich, zum Ende zu kommen", scherzte er in Richtung Publikum.Für seinen Auftritt und die Reaktion auf den Zusammenbruch der Polizeischülerin wird Boris Johnson in der Presse nun heftig kritisiert.Erst am Mittwoch hatte Johnson einen herben Rückschlag in den innerbritischen Brexit-Verhandlungen hinnehmen müssen. Das Unterhaus hatte seinen Terminvorschlag für eine Wahl am 15. Oktober abgelehnt - "Heute.at" berichtete (wil)