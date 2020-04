Boris Johnson wegen Corona ins Spital gebracht

Der britische Premier Boris Johnson wurde wegen seiner Erkrankung mit dem Coronavirus ins Spital gebracht. Regierungsvertreter sprechen von einer "Vorsichtsmaßnahme".

Der britische Premierminister Boris Johnson ist wegen seiner Covid-19-Erkrankung ins Spital gebracht worden. Das teilte der Regierungssitz Downing Street in London am Sonntagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit."Es handelt sich um einen vorsorglichen Schritt, da der Premierminister noch zehn Tage, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, Symptome hat", hieß es in einer Mitteilung der Regierung.Der 55 Jahre alte konservative Politiker hatte am Freitag vergangener Woche seine Infektion bekannt gemacht und sich in Selbstisolation in seiner Dienstwohnung zurückgezogen. Doch noch eine Woche später klagte er über Fieber.Ob er seine Amtsgeschäfte weiterführen kann, war zunächst unklar. Sein Stellvertreter wäre nach Medienberichten Außenminister Dominic Raab.