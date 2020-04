Boris Johnson will in sein Amt zurück

Der britische Premierminister Boris Johnson will nach seiner Covid-19-Erkrankung die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen.

Johnson werde am Montag in den Regierungssitz Downing Street zurückkehren, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Johnson hatte sich in den vergangenen Wochen auf seinem Landsitz Chequers, nahe London, von der Lungenkrankheit erholt. Er hatte deswegen eine Woche im Spital verbracht, drei Tage musste er sogar auf der Intensivstation behandelt werden.Außenminister Dominic Raab hatte ihn in dieser Zeit vertreten. Der britische Premier war positiv auf Covid-19 getestet und danach im St. Thomas-Hospital im Süden von London behandelt worden. "Auf Anraten seines Ärzteteams wird der Premierminister nicht sofort wieder an die Arbeit zurückkehren. Er möchte allen in St. Thomas für die brillante Betreuung danken, die er erhalten hat", sagte damals ein Sprecher laut "The Guardian".Johnson hatte sich am 5. April mit Husten und Fieber ins Spital begeben. Bereits am 27. März war der Regierungschef positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zunächst begab er sich nach dem Befund in Selbst-Quarantäne an der Downing Street.Johnson habe sich nach der Behandlung mit den Ärzten unterhalten und sich bei den Schwestern bedankt. Zudem habe Johnson sich die Zeit mit Puzzles vertrieben, Sudoku gespielt und Filme geschaut, unter anderem "Der Herr der Ringe".