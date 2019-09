Börsen-Oma spricht in Wien: Ihre Tipps für "Heute"

Die 81-jährige gilt als Kult-Börsenexpertin. Sie war früher Lehrerin, startete ihre Karriere an der Aktienböse mit erst 59 Jahren. Heute ist sie Millionärin.

Mittwoch und Donnerstag kommen einige der besten Finanzköpfe nach Wien um an dem "Börsianer-Festival" in der Wiener Hofburg teilzunehmen. Unter ihnen befindet sich auch die liebevoll genannte "Börsen-Oma". Die 81-jährige alte Dame investierte das erste Mal mit 59 Jahren am Aktienmarkt und wurde im Ruhestand zur Millionärin. Die Bestsellerautorin spricht jeden Tag bei Konferenzen, gibt Tipps schreibt unter anderem bei dem deutschen Boulevard-Blatt Bild. Für "Heute" hat sie vorab schon einiges preis gegeben.1Was machen Sie mit dem Geld, dass sie gewonnen haben?Ich habe diese Million locker verteidigt. Jetzt finanziert sich mein Depot selbst. Mittels wieder anzulegender Dividenden und lukrativen Teilverkäufen, die im Altbestand vor 2009 sogar steuerfrei sind, kaufe ich bei Tiefständen chancenreiche Aktien zu. Dies sind sowohl defensive, konjunkturunabhängige, niedrig bewertete nachhaltige Value-Aktien, aber ebenso höher bewertete Aktien aus Zukunftsmärkten, geprägt von der Industrie 4.0, dem Internet der Dinge, der digitalisierten und vernetzten Welt, der Künstlichen Intelligenz mit Robotik. Hier spielt die Zukunftsmusik. Und der Chefdirigent und namhafte Solisten stammen aus den USA.4Was ist Ihr Erfolgsrezept beim Anlegen?Ich bleibe meiner eigenen Strategie auch in schwierigen Zeiten treu, vergleiche mich mit einem fachkundigen Gärtner, der genau zur richtigen Zeit säen und pflanzen muss, um eine gute Ernte einfahren zu können. Ich lasse mich weder von Untergangspropheten noch vom Herdentrieb beeinflussen. Ich orientiere mich an meinen eigenen Leitrichtlinien: Breit gestreut - nie bereut! Ein Crash ist gut - für Leute mit Mut! Kein Fluch, sondern Segen, langfristig anlegen! Meide die gefährlichen Vier: Euphorie, Panik, Angst und Gier!7Können Sie einige simple Tipps für unsere Leser formulieren?I. Kein Verkauf aller Aktien im Crash. Daran verdienen nur Banken durch die Transaktionskosten und neuen Anlagemöglichkeiten mit dem Restgeld.II. Kein Verkauf aller Aktien im Mai und Wiedereinstieg im Herbst. Der Mai ist oft gar nicht der schlechteste Börsenmonat. Und die meisten Dividenden gehen verloren, weil vor allem im Mai und Juni ausgeschüttet wird.III. Die Formel: Hundert minus Lebensalter ist Blödsinn. Junge Leute wollen, können oft aber noch nicht: Einstieg in Beruf und Karriere, eigene Wohnung, eigenes Auto, Familien- und Firmengründung, niedriges Anfangsgehalt. Die Altersgruppe 50 bis 60 Jahre verdient am besten. Oft ist es sogar erst dann möglich, intensiv in Aktien einzusteigen.IV. Ohne gute Bücher geht gar nichts. Vom Buch zum Internet - vom Internet zum eigenständigen, preiswerten Onlinehandel.V. Bei wenig Geld und geringem Börsenwissen breit gestreut mit ETFs beginnen und sich Schritt für Schritt mithilfe guter Bücher und Internet-Informationen ein fundiertes Börsenwissen aufbauen.VI. Sparpläne zum Monatsbeginn helfen, die guten Vorsätze auch einzuhalten - und zwar ab sofort.10