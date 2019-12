Boxer schlug Freundin: "Sie ist Liebe meines Lebens"

Mit Sack und Pack war ein kosovarischer Boxer von Deutschland zu seiner Facebook-Flamme ins Erlauftal gezogen. Seiner Liebe verlieh er teils mit Schlägen Ausdruck.

Hier erhalten Gewaltbetroffene Hilfe



Bist du oder jemand aus deinem Umfeld von Gewalt betroffen? Dann lass dich beraten und hol dir Hilfe.



- Frauen-Helpline: 0800/222 555

- Rat auf Draht - Hilfe für Kinder & Jugendliche: 147

- Männerberatung Wien: 01/603 28 28



Im Fall von akuter Gewalt unbedingt die Polizei alarmieren: Tel. 133

Übers Internet hatte ein ehemaliger Boxer (44) eine Frau aus dem Erlauftal kennengelernt. Der in Deutschland wohnhafte Kosovare fackelte nicht lange, stand plötzlich bei der Frau in NÖ auf der Matte und zog bei der Mostviertlerin ein.Doch leider liebte der 44-Jährige neben der Frau auch den Alkohol, soll sie im Suff mit Faustschlägen malträtiert haben. Nach der Versöhnung dauerte es laut Anklage nicht allzu lange, bis der Boxer erneut austeilte. Nach einem Trinkgelage mit dem Nachbarn ging der 44-Jährige nach Hause. Und dort kam es wegen dem Ex der Frau erneut zum Streit und schon hatte sie wieder seine Faust im Gesicht.Dann schleifte der Ex-Athlet seine Freundin an den Haaren ins Wohnzimmer, schlug erneut zu. Die Frau stürzte auf den Boden, dann trat er laut Anklage noch mit Lederstiefeln auf seine Liebste ein. Das Opfer konnte ins Kinderzimmer flüchten, sich einsperren und die Polizei rufen. Der Kosovare flüchtete, wurde aber wenig später festgenommen und wanderte in Untersuchungshaft.Vor Gericht in St. Pölten entschuldigte sich der 44-Jährige mit insgesamt 16 Strafregister-Einträgen beim Opfer: "Sie ist die Liebe meines Lebens." Sie dürfte ihm verziehen haben, verzichtete jedenfalls auf Schmerzensgeld-Ansprüche.Das (nicht rechtskräftige) Urteil: 18 Monate Haft wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Nötigung.