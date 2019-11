Boxtrainerin macht Frauen stärker

Im Thaicross-Gym in der Donaustadt gibt Boxtrainerin Sara Belotti ab nächster Woche Kurse für Selbstverteidigung und Gefahrenabwehr.

Sara Belotti, deren Eltern aus Italien stammen, wollte eigentlich Tennisspielerin werden. Nachdem sie das Boxdrama "Million Dollar Baby" gesehen hatte, wechselte die 26-Jährige spontan die Sportart. Also trainiert sie nun im Thaicross-Gym in der Stadlauer Straße 41a (Donaustadt), dem größten dieser Art in Wien mit 1.500 Quadratmetern Fläche.Ab nächster Woche gibt die Kämpferin Kurse für Selbstverteidigung und Gefahrenabwehr durch gezielte Schläge gegen – wohl hauptsächlich männliche – Angreifer. Die Trainingseinheit kostet 10 Euro, wer sich am Montag bis 21 Uhr mit diesem "Heute"-Beitrag beim Empfang des Gym meldet, erhält eine Wochenkarte gratis. Öffi-Anfahrt mit den Linien 86A, 87A und 95A, Zugang über den Hof. Infos unter: thaicross-gym.com