i Am Samstag findet das Begräbnis von Hubert Aiwanger in München statt. Bayerns Wirtschaftsminister starb in einem Hotel in Berlin am 4. November 2026. IMAGO/Sven Simon Abschied in München Trauerfeier für Hubert Aiwanger – der Ablauf in München Die Trauerfeier für den verstorbenen Hubert Aiwanger wird am Samstag im Fernsehen übertragen. Auch ohne Einladung ist eine Teilnahme möglich. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 09:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In München nehmen am Samstag zahlreiche Wegbegleiter und Bürger Abschied vom verstorbenen bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger. Die Trauerfeier findet in der Münchner Frauenkirche statt und wird vom Bayerischen Rundfunk (BR) live übertragen.

Live-Übertragung im BR und der ARD-Mediathek

Wie mehrere Medien - unter anderem gala.de - berichten, beginnt die Übertragung am 14. November 2026 um 10:30 Uhr und dauert bis 13 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Irene Esmann, die gemeinsam mit Monsignore Erwin Albrecht auch den Gottesdienst kommentiert. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die Übertragung auch in der ARD-Mediathek sowie auf BR24.de zu sehen. Die Aufzeichnung bleibt laut BR ein Jahr lang online abrufbar.

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Zum Auftakt der Feier zelebriert Kardinal Reinhard Marx das Requiem. Musikalisch wird die Zeremonie mit Auszügen aus Mozarts Requiem in d-Moll gestaltet. Die Bayerische Staatskanzlei gab bekannt, dass um 12 Uhr der offizielle Trauerstaatsakt folgt.

Gegen 12:30 Uhr wird der Sarg aus dem Dom getragen und die Verabschiedung findet auf dem Domplatz statt. Der Ablauf wurde auch vom Freistaat Bayern bestätigt.

Sitzplätze und Organisation

Die Frauenkirche öffnet am Samstag bereits um 9:30 Uhr. Rund ein Drittel der etwa 2.000 Sitzplätze stehen ohne Reservierung zur Verfügung, sodass auch Menschen ohne Einladung Abschied nehmen können. Die Freien Wähler organisieren für Interessierte Busfahrten nach München. In Niederbayern und der Oberpfalz nehmen Kreisverbände bereits Anmeldungen entgegen. Laut Hans Martin Grötsch, Generalsekretär der Partei, ist das Interesse sehr groß.

Hubert Aiwanger war am 4. November 2026 im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Der Politiker war seit 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags und seit 2018 Wirtschaftsminister sowie stellvertretender Ministerpräsident.

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Programmänderung im BR

Aufgrund der Sondersendung zur Trauerfeier verschiebt sich die Übertragung des Frauen-Slaloms beim Ski-Weltcup im finnischen Levi. Der erste Lauf ist ab 9:55 Uhr im BR Fernsehen zu sehen, mit Beginn der Trauerfeier läuft die Sportübertragung in der ARD-Mediathek und bei BR24Sport Live weiter. Der zweite Lauf wird ab 13 Uhr wieder im BR Fernsehen übertragen.