Brad Pitt ging zu den Anonymen Alkoholikern

Der Ex-Mann von Angelina Jolie beschrieb die Selbsthilfegruppe als "sehr befreiend".

US-Schauspieler Brad Pitt (55) erzählte in einem Interview mit der "New York Times", dass er den Anonymen Alkoholikern beigetreten sei, nachdem seine Ex-Frau Angelina Jolie (44) im Jahr 2016 die Scheidung eingereicht hatte.Er hätte eine Grenze erreicht, deswegen habe er mit dem Trinken aufhören wollen: "Bei den Anonymen Alkoholikern saßen all die Männer zusammen und waren einfach zutiefst ehrlich zueinander – auf eine Weise, die ich noch nie erlebt hatte." Er habe sich dort sicher gefühlt, denn niemand sei verurteilt worden.Und: Trotz seiner Berühmtheit sei keine seiner Geschichten an die Öffentlichkeit geraten. "Niemand hat Informationen an die Presse verkauft. Es war sehr befreiend, offen über seine hässlichen Seiten sprechen zu können."2017 sprach er bereits mit "GQ Style" über sein früheres Alkohol-Problem: "Vor meiner Therapie gab es keinen Tag, an dem ich nicht getrunken habe. Ich hätte einen Russen mit seinem eigenen Wodka unter den Tisch trinken können." Zum Zeitpunkt des Interviews sei er schon ein halbes Jahr lang trocken gewesen.Des Weiteren verriet Pitt in dem Interview, dass er in Zukunft lieber Filme produzieren wolle, als vor der Kamera zu stehen.(lm/20 Minuten)