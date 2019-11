Datet Brad Pitt diese 25 Jahre jüngere Darstellerin?

Brad Pitt wurde auf mehreren Events mit der Schauspielerin Alia Shawka gesichtet.

Seit der Scheidung von Angelina Jolie (44) ranken sich die Gerüchte um Brad Pitt (55) und seine Affären. Zuletzt hieß es, er hätte was mit Charlize Theron sowie der Heilerin Sat Hari Khalsa (55) am Laufen. Der Filmstar dementierte die Gerüchte.Nun soll er die "Arrested Development"-Darstellerin Alia Shawkat (30) daten, wie mehrere US-Medien berichten. Die beiden waren bei der Eröffnung einer Kunstausstellung sowie bei einem Dinner von Paparazzi abgelichtet worden. Auch auf Instagram poppte ein Foto von den beiden auf. Im September sahen sich zudem die Premiere des Theatersücks "A Play is a Poem" an. Laut Pitts Sprecher seien sie jedoch nur gute Freunde.Der Hollywood-Beau hat sich Anfang des Jahres von Jolie offiziell scheiden lassen. Die beiden haben sechs gemeinsame Kinder Shiloh (13), Vivienne (11), Pax (15), Maddox (18), Zahara (14) und Knox (11). Das Ex-Paar teilt sich das Sorgerecht.