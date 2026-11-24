i Brad Pitt REUTERS Hollywoodstar erkrankt Fans warten vergeblich – Brad Pitt sagt Auftritt ab Brad Pitt (62) verpasst die Premiere seines neuen Films in London. Eine Grippe macht dem Hollywoodstar einen Strich durch die Rechnung. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Enttäuschung für die britischen Fans: Brad Pitt sollte seinen neuen Film gemeinsam mit Regisseur David Fincher und Co-Star Elizabeth Debicki in der britischen Hauptstadt vorstellen. Doch kurz vor dem Event machte ihm eine Erkrankung einen Strich durch die Rechnung.

Die Organisatoren teilten mit, dass der 62-Jährige "nicht mehr an der Premiere teilnehmen kann, da er an einer Grippe erkrankt ist und ihm von einer Reise abgeraten wurde". Ein Insider verriet: "Er hat seit einigen Tagen die Grippe und wollte niemanden anderen anstecken. Er erholt sich und freut sich auf kommende Filmvorführungen."

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Der Schauspieler befindet sich derzeit auf Pressetour für die Fortsetzung von Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood", heißt es auf bunte.de. Für seine Darstellung des Stuntdoubles Cliff Booth erhielt Pitt 2020 den Oscar als bester Nebendarsteller.

Premiere in LA mit Freundin Ines de Ramon

Bei der Premiere des neuen Films in Los Angeles war er am vergangenen Montag noch gemeinsam mit seiner Freundin Ines de Ramon zu sehen. Die Handlung spielt nun im Jahr 1977 und Hollywood ist kaum wiederzuerkennen.

An Pitts Seite stehen diesmal Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller und Timothy Olyphant als Western-Star James Stacy vor der Kamera. Leonardo DiCaprio als Rick Dalton ist diesmal nicht mit dabei.

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Kinostart in Österreich

Am 26. November erscheint "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" zunächst exklusiv in IMAX-Kinos. Ab dem 23. Dezember ist der Film dann bei Netflix verfügbar.