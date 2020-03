Glas barst! Brand am Balkon bei Millenium City

Am Mittwochnachmittag ist es auf einem Balkon am Handelskai 53 zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr musste mit Drehleiter ausrücken.

Um 16:30 ist es zu einem Brand auf einem Balkon am Handelskai 53 in der Brigittenau gekommen. Die Feuerwehr erhielt etliche Anrufe. "Vermutlich weil sehr viele Leute zuhause sind derzeit und weil es zu einer schnellen Rauchentwicklung kam", erklärte die Pressestelle der Feuerwehr im Gespräch mitDie Feuerwehr musste mit einer Drehleiter zum Balkon in den dritten Stock fahren und das gesprungene Glas entfernen. Durch die Gasentwicklung sei das Glas des Balkons gesprungen. Viele Bewohner des Hauses hörten diese "explosionsartigen Geräusche". Eine Sitzgarnitur brannte und kurzfristig kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand wurde schließlich von den Einsatzkräften von Innen mit einem Wandhydrant gelöscht. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt fünf Autos und 24 Mann aus. Der Feuerwehreinsatz dauerte rund eine Stunde. Niemand wurde bei dem Brand verletzt.