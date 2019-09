Brand im Maschinenraum von Donau-Passagierschiff

Großeinsatz am Samstagabend in Melk: Im Maschinenraum eines Passagierschiffes brach ein Schmorbrand aus. 150 Personen waren an Bord.

Heikler Brandalarm in Melk: Am Samstagabend entwickelte sich auf deinem Donau-Passagierschiff mit 150 Menschen an Bord starker Rauch. Im Maschinenraum brannte es. Das Schiff hatte an der Donaustation 31 angelegt. War deshalb vom Land aus erreichbar.



Drei Feuerwehren wurden zum Löschen gerufen. Das Bordpersonal hat zuvor versucht mit schiffseigenen Atemschutzgeräten den Brandherd zu lokalisieren, was aber abgebrochen werden musste. Laut Kapitän war das Brandgeschehen isoliert und gefährdete keine anderen Schiffsteile – von den 150 Menschen wurde niemand verletzt, die Gäste des Passagierschiffes wurden in sichere Bereiche des Schiffes gebracht.



Unter Atemschutz konnten die Florianis bis zum Brand vordringen und löschen. Ursache des starken Rauchs war ein Schmorbrand von Kabelteilen und Schlauchleitungen eines Motors. Durch eine Öffnung konnte der Rauch dann rasch abziehen. Die Polizei nahm die Brandermittlungen auf. (min)