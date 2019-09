Brand im Zellentrakt in der Justizanstalt Asten

Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei in der Justizanstalt Asten. Dort brach am Donnerstag ein Feuer aus.

Feuer im Zellentrakt?

In der Justizanstalt in Asten in der Nähe von Linz ist offenbar am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen.Fotos zeigen Einsatzkräfte mit Atemschutz vor Ort. Auch ein Rettungswagen wurde gesehen.Laut ersten Informationen dürfte der Brand im Zellentrakt ausgebrochen sein.Nähere Informationen oder ob es Verletzte gibt, lagen vorerst nicht vor.+++ MEHR INFORMATIONEN IN KÜRZE +++