Brand auf Balkon: Bewohner nicht Zuhause

Starke Rauchentwicklung am Samstagnachmittag in Floridsdorf: Polizei, Feuerwehr und Rettung rückten wegen eines Brandes auf einem Balkon aus.

Am Samstagnachmittag um 16 Uhr ist es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Floridsdorf gekommen. In der Pragerstraße Ecke O'Briengasse kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Polizei, Feuerwehr und Rettung mussten ausrücken.LautLeserreporter kam es wegen einer Grillerei zu diesem Brand. "Es waren aber keine Personen anwesend", erklärt die Pressestelle der Feuerwehr. Die Feuerwehr wurde von Anrainern informiert, die eine dunkle Rauchwolke entdeckten. Der Brand wurde gelöscht. Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge der Feuerwehr. Der Grund für den Brand ist derzeit noch unklar.