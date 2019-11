Brand in Fernwärme-Heizwerk ausgebrochen

Rund 150 Feuerwehrleute sind bei den Löscharbeiten im Einsatz (Symbolbild). Bild: picturedesk.com

In einem Fernwärme-Heizwerk in der Gemeinde Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Sieben Feuerwehren waren im Einsatz.