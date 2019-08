Vor 16 ' Brand in Wohnung: Feuerwehr rückt aus

Feuerwehr-Einsatz in der Haidgasse am Freitagnachmittag. Bild: Kein Anbieter/Leserreporter

Am Freitag kam es am frühen Nachmittag im 2. Wiener Bezirk zu einem Zimmerbrand. Die Feuerwehr rückte zum Löscheinsatz aus.

Feueralarm in der Leopoldstadt: Anrainer verständigten die Wiener Berufsfeuerwehr kurz nach 12 Uhr, weil es in der Haidgasse offenbar brannte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war schnell klar, dass es sich um einen Zimmerbrand in einer Wohnung handeln dürfte.



"Die Feuerwehrleute kämpften mit Atemschutz gegen den Brand, der rasch unter Kontrolle gebracht wurde.", so Feuerwehrsprecher Schauer gegenüber "Heute.at". Rettungssprecherin Corina Had gab Entwarnung: "Es musste zum Glück niemand ins Krankenhaus gebracht werden." (zdz)