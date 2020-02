Fotos zeigen, wie Flammen am Sirius-Haus züngeln

Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte Mittwochabend zu einem Großbrand in die Donaustadt aus. Das Sirius-Hochhaus stand in Flammen. Alle Bilder zum Durchklicken.

Sirius-Hochhaus in Wiener Seestadt in Brand

Mit Dutzenden Einsatzkräften und Blaulicht raste die Wiener Berufsfeuerwehr am Mittwoch in die Janis-Joplin-Promenade in der Wiener Donaustadt. Aus dem Sirius-Hochhaus, das Gott sei Dank noch eine Baustelle und daher unbewohnt ist, züngelten Flammen. Dies zeigen die Bilder, die Leserreporter schickten und die Bilder, die-Fotoreporterin Denise Auer live aus der Donaustadt sendete.Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und ob im Zuge des Brandes auch Verletzte zu beklagen waren, war fürvorerst nicht in Erfahrung zu bringen. Der Einsatz laufe derzeit noch, teilte der Pressesprecher der Berufsfeuerwehr mit. Man prüfe derzeit nach Kräften, ob sich noch irgendwo Glutnester befinden, die wieder aufflammen könnten. Laut ersten Erkenntnissen sollen Baumaterialien Feuer gefangen haben. Das Gebäude habe schon die volle Höhe erreicht, hieß es.