Brandanschlag auf FPÖ: Polizei hat einen der Täter

Der Polizei dürfte nach dem Brandanschlag auf die FPÖ-Zentrale in St. Pölten der erste Täter ins Netz gegangen sein – ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Vier Vermummte bewarfen am vergangenen Montag die Landesparteizentrale der Freiheitlichen in St. Pölten mit Steinen und Molotow-Cocktails, sorgten kurzfristig für einen Brand im Lager – "Heute" berichtete. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte nun am Montag die Festnahme eines Beschuldigten durch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Beim Festgenommenen handelt es sich wohl um jenen Täter, der sich beim Angriff selbst angezündet hatte.Der Verdächtige weist Brandverletzungen auf und ließ diese in einem Krankenhaus medizinisch behandeln. Die Polizei kam dem Mann deshalb schon vor einigen Tagen auf die Spur, mittlerweile dürfte die Mittäterschaft so weit geklärt sein, dass die Polizei mit einer Aussendung an die Öffentlichkeit ging.Details zum Festgenommenen will man vorerst aber noch nicht verraten. "In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft St. Pölten erfolgen aufgrund der Erhebungen zu weiteren Mittätern derzeit keine weiteren Details über den Festgenommenen", heißt es in der Stellungnahme der Polizei. (min)