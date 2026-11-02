i Verknotetes Verlängerungskabel mit Stecker pixabay.com Warnung eines Elektrikers Brandgefahr: Diese 7 Geräte nie ans Kabel Verlängerungskabel sind praktisch, können aber zur tödlichen Falle werden. Diese Haushaltsgeräte solltest du niemals daran anschließen. Von Technik Heute 02.11.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verlängerungskabel sind in vielen Haushalten unverzichtbar. Sie machen aus einer einzigen Steckdose mehrere und bringen den Strom dorthin, wo er gebraucht wird. Doch was viele nicht wissen: Bei falscher Verwendung können sie zur ernsthaften Brandgefahr werden.

Das Problem liegt in der Überlastung. Wenn zu viele oder zu stromhungrige Geräte angeschlossen werden, kann sich das Kabel auf bis zu 200 Grad Celsius aufheizen. Die Folge können sogenannte Schwelbrände sein - Brände ohne offene Flammen, die oft unbemerkt bleiben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie chip.de meldet, warnt Elektriker Martinez eindringlich davor, bestimmte Geräte an Verlängerungskabel anzuschließen. Insgesamt sieben Gerätekategorien sollten laut dem Experten immer direkt an eine Wandsteckdose angeschlossen werden.

Diese Geräte sind tabu

Ganz oben auf der Liste stehen Luftfritteusen, die bis zu 2.000 Watt ziehen können. Auch Mikrowellen, elektrische Heizgeräte, Toaster und Klimaanlagen gehören direkt an die Steckdose. Überraschend: Selbst Kühlschränke sollten nicht an Verlängerungskabel angeschlossen werden, da sie kontinuierlich Strom ziehen.

Besonders gefährlich ist es, mehrere Verlängerungskabel miteinander zu verbinden. Durch die Reihenschaltung erhöht sich der Widerstand an den Verbindungsstellen, was zusätzliche Wärme erzeugt und einen Kurzschluss auslösen kann.

Die Bilder des Tages i ?

Die goldene Regel

Martinez fasst zusammen: Haushaltsverlängerungskabel sollten niemals für Geräte verwendet werden, die mehr als 1.800 Watt benötigen. Als sichere Kabellänge für den Hausgebrauch gelten maximal 25 bis 30 Meter. Bei Geräten mit hohem Strombedarf ist ein direkter Anschluss an die Wandsteckdose Pflicht.