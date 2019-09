Brandopfer erlag seinen schweren Verletzungen

Nach dem Brand in Amaliendorf (Gmünd) erlag ein 90-Jähriger seinen schweren Verletzungen.

Am 8. September gegen 10.10 Uhr war es in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Amaliendorf (Bezirk Gmünd) zu einem Küchenbrand gekommen.Die 86-jährige Hausbesitzerin wollte den Kühlschrank abtauen lassen und stellte, um den Vorgang zu beschleunigen, Teelichter in das Innere des Kühlschrankes. Diese entzündeten vermutlich den Kühlschrank und das Feuer breitete sich auf den gesamten umliegenden Bereich aus.Der 90-jährige Ehemann versuchte den Brand selbständig zu löschen und erlitt dabei schwere Verbrennungen im Bereich des Kopfes und der Hände. Er wurde vom Notarzthubschrauber in das AKH nach Wien geflogen.Die 86-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Gmünd eingeliefert. Zur Brandbekämpfung waren die FF Amaliendorf, Kleedorf, Gebahrts, Langegg und Schrems mit insgesamt 40 Mitgliedern im Einsatz. Das Einfamilienhaus war nach dem Brand vorerst nicht bewohnbar.Der 90-jährige Amaliendorfer, der beim Brand imm Haus am 8. September schwer verletzt worden war, erlag nun laut "NÖN" seinen schweren Verletzungen.