Massenpanik, weil Rapper bei Schuh-Shop auftauchte

Der Berliner Rapper Capital Bra erschien am Donnerstag bei der Shop-Eröffnung eines Snipes in Düsseldorf. Das Event musste aber abgebrochen werden.

Ein Snipes-Store öffnete am Donnerstag in Düsseldorf seine Pforten. Das sollte mit einem der derzeit angesagtesten Rapper gefeiert werden, und zwar mit Capital Bra (24, mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky). Dabei rechnete man wohl nicht ganz damit, wie viele Fans das anziehen würde.Ab 14 Uhr kamen immer mehr Menschen zum Shop. Gegen 15 Uhr wuchs die Menge derart an, dass Gefahr bestand, dass Fans erdrückt werden. Der Veranstalter wollte kein Risiko eingehen und brach das Event frühzeitig ab.Capital Bra hätte eigentlich Autogramme verteilen sollen. Dazu kam es nicht. Die Fans gingen somit leer aus.Ein kleiner Trost blieb für die Anhänger des Rappers: Der Berliner bringt in Kooperation mit Snipes eine eigene Kollektion heraus. So können die Fans zumindest einen Hauch vom "Bratan" (ein Ausdruck, den Capital Bra geprägt hat, bedeutet zu deutsch: Bruder) bekommen.