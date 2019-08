Brennender LKW sorgt für Stau auf A22

Ein brennendes Fahrzeug löste am Dienstag einen 1,5 Kilometer langen Stau auf der A22 aus.

Geduldsprobe auf der Donauuferautobahn: Ab 8.30 Uhr bildete sich ein Stau, Ursache war ein Fahrzeugbrand.

Stau-Alarm auf der A22 zwischen der niederösterreichischen Landesgrenze und dem Knoten Korneuburg/West in Richtung Stockerau: Ein Lkw ging am Dienstag gegen 8.30 Uhr aus ungeklärter Ursache in Flammen auf. Binnen kürzester Zeit bildete sich ein anderthalb Kilometer langer Stau, der Verkehr fließt derzeit nur zögerlich.Die Feuerwehr war gegen 10 Uhr noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, im Laufe des Vormittages dürfte sich der Stau aber wieder auflösen. Autofahrer sollten aber nach wie vor mit Zeitverlust rechnen. (pic)