i Brennendes Holz im Kaminfeuer pixabay.com Heiztipp für die Kälte Brennholz testen: simpler Trick aus der Küche Wer mit Holz heizt, kennt das Problem: Ist der Scheit schon trocken genug? Mit einem simplen Spülmittel-Trick findest du es in Sekunden heraus. Von Technik Heute 15.11.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein knisterndes Kaminfeuer macht kalte Wintertage gemütlich. Doch wer feuchtes Holz verheizt, ärgert sich schnell: Die Heizleistung sinkt, es entsteht mehr Rauch und Ruß - und das ist auch noch gesetzlich verboten.

Laut Bundes-Immissionsschutzverordnung darf Brennholz nur mit einer Restfeuchte unter 25 Prozent verbrannt werden. Ideal zum Heizen ist ein Feuchtegehalt zwischen 15 und 18 Prozent. Doch von außen lässt sich die Restfeuchte kaum erkennen.

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Wie CHIP berichtet, hilft hier ein simpler Seifentest: Einfach eine Seite des Holzscheits mit Spülmittel einreiben und durch das gegenüberliegende Ende pusten. Bildet sich Schaum an der Spülmittel-Seite, ist das Holz trocken genug - weil keine Feuchtigkeit mehr die Luftzufuhr blockiert.

So funktioniert der Test genau

Der Trick ist denkbar einfach: Ein wenig Spülmittel auf die eine Seite des Scheits verteilen und einreiben. Dann das Stück umdrehen und kräftig in das gegenüberliegende Ende pusten. Kommt Schaum heraus? Dann ab damit in den Ofen! Danach das Spülmittel kurz abwischen.

Richtige Lagerung ist entscheidend

Brennholz braucht einen trockenen, luftigen und vor Regen geschützten Platz. Zwischen den Scheiten sollte Luft zirkulieren können. Ideal ist ein Abstand von etwa zehn Zentimetern zur Wand. Auf Querhölzer als Unterlage sollte man ebenfalls nicht verzichten.

Frisch geschlagenes Holz braucht je nach Sorte und Lagerung ein bis zwei Jahre zum Trocknen. Wer auf Nummer sicher gehen will, misst die Feuchtigkeit mit einem Holzfeuchtemessgerät. Dafür spaltet man einen Scheit frisch auf und misst im Inneren. Am aussagekräftigsten: Mehrere Scheite aus verschiedenen Bereichen des Stapels prüfen.

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Übrigens: Vor dem Heizen lohnt sich ein genauer Blick auf den Holzstapel. Denn kleine Tiere wie Fledermäuse oder Igel nisten sich gerne in Spalten und Hohlräumen ein - besonders zum Überwintern.