i Das GTech Community Stadium in London beim Spiel Brentford gegen Liverpool Reuters Von Dach ins Stadion Rugbyball bei Liverpool-Hit wird zum Fall für Polizei Nach einem Vorfall mit einem Rugbyball beim Spiel gegen Liverpool ermittelt Brentford gemeinsam mit der Polizei nach den Verantwortlichen. Von Sport Heute 20.10.2026, 16:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brentford arbeitet derzeit eng mit der Polizei zusammen, um jene ausfindig zu machen, die am Samstag während der Premier-League-Niederlage gegen Liverpool einen Rugbyball von einem nahegelegenen Dach in Richtung Gtech Community Stadium gekickt haben.

Ein Video, das in den sozialen Medien schnell die Runde machte, zeigt einen Mann, der den Ball von einem Dach in Richtung Stadion schießt. Der Ball dürfte dabei am Dach des Stadions aufgetickt sein. In einem weiteren Clip sieht man, wie Mitarbeiter den Ball wegtragen.

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"Brentford Football Club ist sich eines Vorfalls bewusst, bei dem ein Gegenstand aus großer Höhe in Richtung Spielfeld während des Spiels gegen Liverpool gekickt wurde", erklärte der Verein in einer Aussendung.

"Solches Verhalten ist gefährlich und potenziell sehr schädlich."

"Die Angelegenheit wurde an die Polizei weitergeleitet und der Verein unterstützt die zuständigen Behörden bei den Ermittlungen, um die Verantwortlichen zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu setzen, die zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen können."

"Die Sicherheit der Fans, Mitarbeiter, Spieler und Offiziellen am Spieltag hat oberste Priorität und der Verein wird alle Bemühungen unterstützen, um sicherzustellen, dass gehandelt wird."

Brentford verlor das Spiel mit 1:2, nachdem man eine Führung aus der ersten Halbzeit aus der Hand gab und die Partie mit nur noch neun Mann beendete. Das Gtech Community Stadium ist von Wohn- und Geschäftsgebäuden umgeben.

Brentford liegt derzeit mit zehn Punkten aus sieben Spielen auf dem sechsten Platz der Tabelle und ist am Sonntag bei Hull City zu Gast.