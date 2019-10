Brexit: Johnson bekommt seine Neuwahl am 12. 12.

Der britische Premierminister Boris Johnson bekommt seinen erhofften Neuwahl-Termin am 12. Dezember.

Nachdem in der Brexit-Frage weiter ein lähmender Stillstand herrscht, hat der britische Premierminister Boris Johnson nun seinen erhofften Termin für Neuwahlen am 12. Dezember durch das britische Unterhaus gebracht.Mit einer Mehrheit von 438 zu 20 Stimmen hat das britische Unterhaus dem Neuwahlantrag zugestimmt. Ein Gegenantrag, die Neuwahlen für den 9. Dezember anzusetzen, erlangte keine Mehrheit.Der Neuwahlantrag muss jetzt nur noch das Oberhaus – das "House of Lords" – passieren. Dies gilt jedoch als bloße Formalität.Die EU hat bereits vor kurzem einen erneuten Brexit-Aufschub bis zum kommenden Jänner 2020 gewährt. Ob dieser angesichts der Neuwahlen weiter nach hinten rückt ist noch schwer zu sagen. Boris Johnson und seine Konservativen müssen einen klaren Sieg einfahren, um seinen gegenwärtigen Alles-oder-nichts-Kurs mit einem drohenden No-Deal-Brexit weiter fortzuführen.