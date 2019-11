"Marvelous Mrs. Maisel"-Star Brian Tarantina ist tot

Brian Tarantina (60) verkörperte in "The Marvelous Mrs. Maisel" die Figur des Jackie. Nun ist er verstorben.

Er wurde nur 60 Jahre alt: Brian Tarantina, der Darsteller aus der preisgekrönte US-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" ist verstorben. Wie "People" berichtet, hatte ihn seine Nichte in seiner Wohnung tot aufgefunden und sofort die Polizei alarmiert.Ein Sprecher des Mimen erklärte gegenüber dem US-Magazin, dass Tarantina sehr krank war: "Er war erst vor Kurzem aus dem Spital entlassen worden, um sich zu erholen. Ich glaube, er war wegen möglicher Herzprobleme behandelt worden."Brian Tarantina hatte in der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" zwölf Folgen lang den Showmaster Jackie im Gaslight-Club verkörpert. Daneben war er in zig Serien wie "Heroes", "Law & Order", "Gilmore Girls", "The Sopranos", "ER" und "The Good Wife" zu sehen.Zahlreiche Darsteller aus der Amazon-Prime-Serie trauern in den sozialen Netzwerken um den toten Kollegen. "Das Gaslight wird ohne dich nicht dasselbe sein. Vielen Dank, Brian Tarantina, für all die Lacher.", heißt es auf der Twitter-Seite von "The Marvelous Mrs. Maisel".Auch "Deadline" zitierte aus einem offiziellen Statement des Teams: "Brian Tarantina war über 25 Jahre in unserem Leben (...) Er kam mit dieser Stimme und diesem Timing herein und hat jede Szene besser gemacht. Und schräger. Jeder Moment war einzigartig. Man kann einen Typen wie Brian nicht beschreiben, man musste einfach dabei sein. Und zum Glück waren wir das. Wir lieben ihn und werden ihn für immer vermissen"