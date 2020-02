Lewis Capaldi feiert Brit Award mit billigem Fusel

Der schottische Sänger nahm den Award für "Song des Jahres" in der Londoner O2 Arena mit einer Flasche "Buckfast" entgegen.

Am Dienstagabend wurden in London die Brit Awards 2020 verliehen. Die Musikszene GRoßbritanniens hatte sich in der O2 Arena an der Themse versammelt, um die heimischen Helden zu ehren.Der Abend hatte zwei große Gewinner. Der schottische Senkrechtstarter Lewis Capaldi durfte sich zwei Preise abholen. Sein Song "Someone You Loved" wurde als "Song des Jahres" gekürt, außerdem darf er sich jetzt "Bester neuer Künstler" nennen. Als der 23-Jährige von Altmeister Tom Jones den Brit Award für "Someone You Loved" entgegennahm, kam er mit einer Flasche "Buckfast" auf die Bühne. Das alkohol- und koffeinhaltige Getränk ist in Vereinigten Königreich speziell bei Jugendlichen aus der Unterschicht beliebt, um zu einem schnellen Rausch zu kommen.Bei seiner Dankesrede räumte er auch mit einem Missverständnis auf. Viele Leute seien der Meinung, "Someone You Loved" handle von Capaldis Ex-Freundin Paige Turley, "die man jetzt jeden Abend bei 'Love Island' sehen kann". "Aber er handelt eigentlich von meiner Großmutter, die traurigerweise vor ein paar Jahren gestorben ist", so der sympathische Schotte weiter.Die zweite Gewinnerin war Billie Eilish, die nicht nur den Preis als "International Female Solo Artist" entgegennehmen durfte, sonder auch ihren Bond-Titelsong "No Time To Die" zum ersten Mal live performte. Sie und ihr Bruder Finneas standen gemeinsam mit Hans Zimmer und einem Orchester auf der Bühne, um den Titel im Mutterland von James Bond standesgemäß aufzuführen.Harry Styles – Fine LineLewis Capaldi – Divinely Uninspired to a Hellish ExtentMichael Kiwanuka – KiwanukaStormzy – Heavy Is the HeadAJ Tracey – "Ladbroke Grove"Calvin Harris and Rag'n'Bone Man – "Giant"Dave featuring Burna Boy – "Location"Ed Sheeran and Justin Bieber – "I Don't Care"Mabel – "Don't Call Me Up"Mark Ronson featuring Miley Cyrus – "Nothing Breaks Like a Heart"Sam Smith and Normani – "Dancing with a Stranger"Stormzy – "Vossi Bop"Tom Walker – "Just You and I"DaveHarry StylesLewis CapaldiMichael KiwanukaCharli XCXFKA TwigsFreya RidingsMahaliaBastilleBring Me the HorizonColdplayD-Block EuropeAitchDaveMabelSam FenderBruce SpringsteenBurna BoyDermot KennedyPost MaloneAriana GrandeCamila CabelloLana Del ReyLizzoBeabadoobeeJoy Crookes