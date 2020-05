Britischer Hiphop-Star Ty stirbt an Corona-Infektion

Die britische Musikszene trauert um Rapper Ty: Der Musiker ist im Alter von nur 47 Jahren an einer Corona-Infektion gestorben.

Text

Der Londoner Rapper wurde Anfang April in ein Krankenhaus eingeliefert, weil er Symptome einer Coronavirus-Infektion zeigte. Nachdem sich sein Zustand zunehmend verschlechterte, musste Ty in ein künstliches Koma versetzt werden. Doch vergebens: Ben Chijioke, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, wurde nur 47 Jahre alt."Ty's Zustand hatte sich verbessert und er war auf einer normalen Station. Aber dann hat er eine Lungenentzündung bekommen und schließlich konnte Ty's Körper nicht mehr dagegen ankämpfen. Familie, Freunde und Fans sind am Boden zerstört über seinen Tod", teilt Diane Laidlaw, die Organisatorin einer Spendenaktion zugunsten von Angehörigen des Rappers, mit. Ob er an einer Vorerkrankung litt, ist nicht bekannt.Ty arbeitete zunächst als Produzent, unter anderem mit dem US-Hiphop-Trio De La Soul. 2001 erschien sein Debütalbum "Awkward". 2004 war er für den renommierten britischen Mercury Musikpreis nominiert.