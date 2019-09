Britisches Parlament für Brexit-Verschiebung

Bild: picturedesk.com

Das britische Parlament hat sich für die Verschiebung des Brexit bis zum 31. Jänner 2020 ausgesprochen, falls es vorher keinen Ausstiegsvertrag gibt.

Schlappe für Boris Johnson: Am Mittwoch entschied sich das britische Parlament für die Verschiebung des Brexit bis zum 31. Jänner 2020, falls es vorher keinen Ausstiegsvertrag gibt. 327 Abgeordnete stimmten in London für das Gesetz zur Brexit-Verschiebung, 299 dagegen.



Somit stellt es sich gegen das Vorhaben von Premierminister Boris Johnson, der Großbritannien spätestens bis zum 31. Oktober aus der EU führen will und dafür auch einen Brexit ohne Vertrag gewähren würde. Das Gesetz muss noch vom Oberhaus abgesegnet werden.



Noch zu Mittag hatte Johnson vorgezogene Neuwahlen für den 15. Oktober vorgeschlagen. "Das ist ein Gesetzentwurf, der dazu gemacht ist, das größte demokratische Abstimmungsergebnis in unserer Geschichte umzudrehen, das Referendum von 2016", sagte der Premier nach dem Votum im Unterhaus. (red)