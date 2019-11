Britisches Parlament vor Neuwahl aufgelöst

Kurz nach Mitternacht ist das britische Unterhaus aufgelöst worden. Am 12. Dezember sollen die Briten dann ein neues Parlament wählen.

Um exakt 1.01 Uhr Ortszeit wurde das britische Unterhaus aufgelöst. Für die nächsten fünf Wochen bleiben die Lichter unter dem Glockenturm Big Ben auch aus.Am 12. Dezember soll die Bevölkerung Großbritanniens dann ein neues Parlament wählen. Zusammentreten sollen die Abgeordneten dann erstmals wieder am 16. Dezember.Mit dem vorgezogenen Urnengang will Premierminister Boris Johnson das Patt im Brexit-Streit auflösen. Ob ihm das gelingen wird, ist jedoch ungewiss.Obwohl seine Konservativen in den Umfragen führen, ist nicht ausgeschlossen, dass es wieder keiner der beiden großen Parteien für eine absolute Mehrheit reicht.Zeitgleich mit der Parlamentsauflösung begann in Großbritannien die offizielle Wahlkampfperiode. Dafür gelten in dem Land strenge Auflagen für Parteispenden und Wahlwerbung.